Palazzo dei Trecento aperto al pubblico nei fine settimana

TREVISO Dal 14 gennaio 2017, in via sperimentale fino a fine marzo, il pubblico avrà l'opportunità di visitare la splendida sala sede delle riunioni di Consiglio Comunale a Palazzo Trecento, in Piazza dei Signori. Il Palazzo dei Trecento è il maggiore edificio civile della Treviso medievale e testimonia, con le sue proporzioni, i fasti comunali della Città. Venne costruito intorno al 1217 e porta il nome dei "Trecento" perché ospitava il Maggior Consiglio, formato da trecento cittadini per metà appartenenti al ceto nobiliare e per metà a quello del popolo.

Nella parte superiore del Palazzo vi è un’unica grande sala, adibita alle riunioni del Consiglio Comunale. Il salone è alto 12 metri, largo circa 20 metri, lungo 46 metri. Esso presenta le pareti decorate dagli stemmi degli antichi podestà, in una fascia superiore, e da affreschi di varie epoche. Nel corso della seconda guerra mondiale il Palazzo venne squarciato durante il bombardamento aereo. La miracolosa rinascita del Palazzo dei Trecento dalle rovine del tragico 7 aprile 1944, a seguito di una formidabile, quanto ingegneristicamente inedita, operazione di raddrizzamento e restauro, venne pienamente a simboleggiare la resurrezione stessa della città.



La sede sarà visitabile dal 14 gennaio 2017 con le seguenti modalità:

Sabato e domenica, ore 14.30-18.00

Biglietti: Intero € 5,00 - Ridotto € 3,00.

Gratuito minori di 18 anni e residenti del Comune di Treviso