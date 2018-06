Sorpreso a rubare al market, aggredisce e morde i poliziotti

TREVISO Si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato Pam di via Zorzetto. Con lui una ragazza di colore con uno zaino in spalla. I due, cittadini africani, un nigeriano quarantenne e guineiana di 20 anni, sono stati notati, sabato sera alle 19.45, dall’addetto all’antitaccheggio mentre riempivano lo zaino di bibite ed alimenti vari. Alle casse la donna ha pagato solo una bottiglia d’acqua mentre lui, senza farsi notare, si è avviato verso l’uscita. Una volante della polizia è tempestivamente intervenuta, allertata da personale del supermercato. Alla vista degli agenti l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento ostile pronunciando frasi razziste e cercando di arrivare allo scontro per poi tentare la fuga. Con non poche difficoltà gli agenti hanno cercato di portarlo alla calma. Tutto inutile.

Lo straniero, dopo aver ammesso il furto della la merce, ha svuotato lo zaino rovesciando sul pavimento, con disprezzo, una confezione di pasta, continuando ad avere un comportamento minaccioso verso i poliziotti fino ad arrivare allo scontro fisico. Ne è nata una colluttazione, a seguito della quale, i poliziotti gli hanno messo le manette e portato in Questura. All'interno del mezzo di servizio ha continuato ad essere violento, cercando di mordere i poliziotti ed una volta nella cella di sicurezza ha iniziato a colpire la porta fino a danneggiarla. Lo straniero, identificato per C. D., è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed indagato in stato di libertà per furto aggravato.