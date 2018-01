Corso di cucina con "La Peri" dedicato a legumi e verdure

QUINTO DI TREVISO Il prossimo giovedì 18 gennaio dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il BHR Treviso Hotel ospita il secondo appuntamento con Elisa Perillo, più conosciuta come "La Peri" di Peri & the kitchen, kids food blogger e autrice del libro "Bimbe e bimbi, a tavola!”. Il corso di cucina, intitolato “Verdure e legumi per tutti”, è dedicato a mamme e papà e vedrà appunto come protagonisti gli alimenti che spesso i nostri bimbi rifiutano o faticano a mangiare, gli ortaggi di stagione e i legumi, che sono invece preziosissimi alleati della salute di grandi e piccini. La Peri, con la sua creatività, insegnerà a preparare dei piatti sfiziosi e attraenti anche per i più piccini, che consentano ai genitori di cucinare lo stesso piatto per sé e per i propri bimbi per portare in tavola un menu gustoso ma salutare.

La rassegna di incontri con La Peri è organizzata con l'obiettivo di semplificare la vita in cucina dei genitori attraverso ricette facili da replicare, gustose e soprattutto sane. Più facile è più buono: è questo il motto di Elisa per i suoi piatti studiati insieme ad Alice Cancellato, nutrizionista del Policentro Pediatrico di Milano specializzata in alimentazione dell’età pediatrica. Ricette facili, creative e veloci con ingredienti di qualità e di stagione ideali per i bimbi piccoli ma adattabili a tutta la famiglia.

Prezzo: € 25,00 a persona

L'aperitivo con calice di Prosecco, spritz o soft drink è offerto da BHR Treviso Hotel. I partecipanti potranno assaggiare le ricette preparate da Elisa Perillo durante il corso.

Posti limitati! Prenotazioni al numero 0422 3730 o alla mail: info@bassohotels.it.