Cadavere in un canale del centro storico, indagano i carabinieri di Treviso

Un cadavere è stato rinvenuto, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, in un canale nella zona della Pescheria, nel cuore del centro storico di Treviso. Si tratta di Walter Busato, trevigiano di 68 anni: l'uomo, molto conosciuto in città per la sua goliardia ( ex socio del locale "Malibù", vestiva in modo particolare ed eccentrico e nel 2013 aveva affisso delle finte epigrafe annunciando la sua morte ), sarebbe scivolato in acqua dopo aver perso l'equilibrio (probabilmente facendo i propri bisogni) e sarebbe poi morto annegato nelle acque del Sile. A scorgere il corpo senza vita del 68enne, residente nel quartiere trevigiano di San Paolo, è stato un tecnico che stava eseguendo la manutenzione ad un condizionatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno provevduto al recupero del cadavere e i carabinieri di Treviso che ora indagano sulla vicenda. Il magistrato di turno ha disposto di eseguire l'esame esterno sulla salma: non sono stati tuttavia rilevati segni di violenza.