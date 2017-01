Palazzo dei Trecento deturpato dai bidoni, la denuncia di "Treviso più pulita"

TREVISO Decine di bidoni per la raccolta differenziata, di varie misure e colori, sistemati qua e la in piazza dei Signori e nei pressi di palazzo dei Trecento. A denunciare lo scempio è l'associazione "Treviso più pulita" che ha documentato con alcune foto la situazione, a dir poco emblematica.

"Probabilmente anche un qualsiasi Sindaco, un po’ più attento -commenta il consigliere comunale Davide Acampora- con una seppur minima passione per la propria città o con almeno un briciolo di amore per il proprio territorio si sarebbe accorto già da tempo di questo scempio. Ecco il biglietto da visita per i turisti e la dura quotidianità dei residenti. Proprio lì, ai piedi di Palazzo dei Trecento, simbolo della trevigianità e della maestosità di questa stupenda città, oramai destinata a sfiorire giorno dopo giorno sotto i colpi di un'Amministrazione completamente distaccata dalla realtà e segregata nelle stanze del potere. Si, probabilmente anche un qualsiasi Sindaco si sarebbe già accorto e avrebbe posto rimedio...ma non il nostro, per il quale invece va tutto bene e convito del fatto che Treviso sia rinata grazie a LUI, perchè finalmente LUI ha riportato la mostra di Goldin e le stelline sul Sile. Paradossalmente si è anche permesso il lusso di bacchettare i commercianti che avevano deciso di tenere chiuse le attività durante il giorno di Santo Stefano, definendo tale comportamento "un'occasione mancata", come se quest'ultimi gli avessero rovinato la sua città "perfetta", sgualcendola con la loro "poca voglia di lavorare durante un giorno festivo". Roma brucia mentre Nerone ride e suona l'arpa. Pazzesco. Lascio a voi ogni commento".