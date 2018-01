Al mercato coperto di piazza Giustinian a Treviso a scuola di erbette e frutta invernale

TREVISO Se non volete andare voi dall’agricoltore è lui che viene da voi a portavi i propri prodotti di stagione coltivati con passione e amore e che fanno bene alla salute perché ad esempio sono ricchi di vitamina C. Questa volta gli appuntamenti con “A scuola di Campagna Amica”, organizzati presso il mercato coperto “Riviera Santa Margherita”, in piazza Giustinian a Treviso, raddoppiano tenendosi domani e sabato 20 gennaio rispettivamente dedicati alle “Erbe spontanee invernali” e alla “Frutta invernale e Vitamina C” con inizio entrambe alle ore 11.

“Che la buona alimentazione abbia un nesso diretto con la buona salute è cosa risaputa ed è per questo che Campagna Amica promuove la genuinità e la stagionalità come priorità – spiega Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso – Abbiamo pensato il mercato coperto di Treviso con un’aula didattica proprio per dare voce ai nostri agricoltori che possono incontrare i consumatori spiegando loro i metodi di produzioni di casa nostra e le caratteristiche dei prodotti. Questa è la filosofia di ogni punto vendita di Campagna Amica, dalle singole aziende a tutti i nostri mercati. In questo caso, parlando di arance, è significativo che sarà proprio un produttore di Crotone a raggiungere la Marca trevigiana per incontrare i nostri consumatori e proporre il proprio prodotto”.

Ecco gli appuntamenti presso il mercato coperto di Treviso, piazza Giustinian. Venerdì 19 gennaio. Le erbe spontanee invernali. Due incontri, alle ore 11:00 e alle ore 12:00, con con Angelo Tomasella dell’azienda agricola L’Orto dell’Angelo, che ci guiderà alla scoperta delle erbe spontanee invernali.

Sabato 20 gennaio. Frutta Invernale e Vitamina C” L’incontro è alle ore 11,00 con: “Agrumi dalla Calabria, stagione e varietà” a cura di Pasquale russo dell’azienda agricola Russo di crotone, “Kiwi Veneto, verde, rosso e giallo” a cura di Manuel Breitenberger dell’azienda agricola Kiwiny di Giavera del Montello e “Vitamine, dall’antipasto al dolce” a cura di Manuela Tessari, agrichef, dell’agriturismo Mondragon di Tarzo.