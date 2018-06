Bomba d'acqua sulla Marca, strade e sottopassi allagati

TREVISO Intensa ondata di maltempo nel pomeriggio di oggi, martedì, sulla Marca. Mobilitati per l'occasione i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso: più di cinquanta le richieste di aiuto e di intervento al numero 115 con una decina di sqiadre impegnate. A Villorba, lungo via Selghere, un'auto è rimasta intrappolata all'interno del sottopasso, ricolmo d'acqua, a pochi passi dal negozio "Bardin". Stessa sorte per automobilisti che si sono trovati ad attraversare il sottopasso di via Venier, via Priam Tron e via Terza Armata a Treviso e in quelli presenti in zona Preganziol (via Rosselli, via Franchetti).

A Ponzano le strade, a causa delle intense precipitazioni, sono ridotte a veri e propri fiumi. A Treviso allagamenti tra Canizzano, Ghirada, San Zeno e San Lazzaro. E' stata interessata dall'emergenza anche la stazione ferroviaria di Treviso con il sottopasso pedonale invaso dall'acqua. Rallentamenti ci sono stati anche sulla linea ferroviaria, in particolare tra Treviso e Spresiano.