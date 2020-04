Spaccia cocaina nel parcheggio di "Pittarosso", arrestato

Un nigeriano di 21 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì, per spaccio di sostanze stupefacenti, dai carabinieri di Treviso. Lo straniero è stato sorpreso nel parcheggio del negozio "Pittarosso" di viale della Repubblica a Treviso, mentre stava cedendo ad un trevigiano di 47 anni una dose da un grammo di cocaina. Sia il pusher che il cliente sono stati entrambi sanzionati per aver violato il decreto per contenere il contagio da Covid-19.

