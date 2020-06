Traffico di droga, in carcere anche un 61enne trevigiano

E' Alberto Resera, 61 anni, il trevigiano finito in manette nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione italo-albanese specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti non solo nella Marca ma anche nelle province di Venezia, Como, Lecco e Reggio Calabria oltre che all'estero, in particolare in Albania, Romania, Germania, Inghilterra e coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia. L'uomo è accusato di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga, una parte delle quale - circa 350 Kg di marijuana, 270 grammi di cocaina, nonché sostanze dopanti ed anfetamine - sono state sequestrate. Otto le persone complessivamente arrestate in flagranza di reato ma l'ordinanza, 100 pagine scritte dal gip veneziano Battistuzzi, sarebbe ancora in fese di esecuzione. Secondo l'accusa Resera avrebbe conservato lo stupefacente n alcuni locali a sua disposizione. L'uomo, che attualmente si trova recluso nel carcere di Santa Bona, ha nominato come legale l'avvocato Alessandra Nava.