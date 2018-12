Crea scompiglio in uno studio legale trevigiano, poi aggredisce i poliziotti

Un 35enne di origini ghanesi, residente a Conegliano e in Italia dal 2002, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato giovedì pomeriggio per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce aggravate. Lo straniero avrebbe creato scompiglio all’interno di uno studio legale trevigiano, costringendo un avvocato a chiedere l'intervento al 113. Giunti velocemente sul posto, gli agenti hanno riportato la situazione alla calma, rilevando i diversi danneggiamenti effettuati all’interno; tuttavia, mentre è stato in Questura per ulteriori controlli, il giovane è nuovamente andato in escandescenze, colpendo più volte i poliziotti e cercando di fuggire.

Gli avvocati, testimoni del fatto, hanno successivamente confermato di conoscere lo straniero in quanto, in passato, lo avevano difeso in alcuni procedimenti penali, ma che, nell’ultimo periodo, si era recato più volte presso il loro studio avanzando illogiche pretese, fino a che, nella giornata di ieri, dopo aver perso il controllo, ha iniziato a minacciarli ed a danneggiare il mobilio dello studio.