Carta d'identità italiana falsa, arrestato 35enne sudamericano

Nella serata di mercoledì gli uomini delle volanti hanno arrestato un 35enne sudamericano, perchè pizzicato in possesso di una carta di identità contraffatta valida per l’espatrio. La volante, mentre transitava nei pressi di via Bernardi a Treviso, ha notato un’autovettura che vedendo i poliziotti ha cambiato velocemente strada, cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno raggiunto il veicolo nei pressi di via Noalese e sottoposto Il conducente ad un controllo durante il quale si è mostrato molto agitato. I poliziotti hanno notato immediatamente che lo straniero ha nascosto qualcosa all’interno della scarpa: si trattava di una carta di identità apparentemente regolare, ma riportante elementi contrastanti rispetto a quelli contenuti nelle banche dati della Polizia: l'uomo, infatti, risultava cittadino italiano, diversamente da quanto è risultato dai controlli più approfonditi effettuati attraverso la sala operativa della Questura.

Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, D.J. risultava avere numerosi precedenti giudiziari, tra cui falsità ideologica, la truffa e la contraffazione. Successivamente, con la collaborazione di personale della polizia locale di Treviso, è stata accertata la contraffazione della carta di identità e, di conseguenza, D.J. è stato arrestato per il reato di falsità materiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo per direttisima.