Controlli straordinari della Questura: multe per 40mila euro agli automobilisti

TREVISO Nelle giornate del 2-3 Luglio e nella mattina del 4 Luglio si è svolta nella Provincia di Treviso l’operazione “Estate sicura”, disposta per contrastare il reato dei fenomeni contro il patrimonio durante il tradizionale periodo estivo. All’operazione hanno partecipato la sezione volanti della Questura di Treviso, la Polizia Stradale ed il Commissariato di Conegliano con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova. Nell’ambito di questa attività, sono stati sequestrati 4 veicoli e disposte sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per oltre 30mila euro.

I NUMERI Veicoli controllati 3236, persone controllate 627, di cui stranieri 127, persone denunciate, 4 di cui stranieri, 2 persone arrestate, contravvenzioni 94, sequestri 6.