Controlli straordinari della polizia in vista dell'estate: sei fogli di via in pochi giorni

Una denuncia per ricettazione e ben sei "fogli" di via dalla città di Treviso. Questo il bilancio dei controlli straordinari svolti dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova. Diversi i posti di controllo organizzati a Treviso, nei Comuni limitrofi e lungo la Treviso-mare, strada ad elevata percorrenza nel periodo estivo, dove a partire dal 24 Maggio, sono stati controllati 652 persone e, anche grazie al sistema mercurio, ben 4957 autovetture.

Nel centro storico di Treviso, massima attenzione per luoghi di ritrovo dei giovani con controlli nella zona stazione, i giardinetti di Sant'Andrea, lungo le mura cittadine e i parchi pubblici. Quattro cittadini gambiani di circa 25 anni, controllati nelle zone del centro storico, sono stati colpiti da provvedimenti di foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Treviso. Mercoledì scorso, dopo un controllo effettuato su una Bmw in via Dalmazia intorno alle ore 16, sono stati identificati cinque cittadini romeni sospetti. Nell'auto sono stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, lievemente danneggiati, per l’asportazione delle placche antitaccheggio.

Due passeggere, S.C. ed M.A., entrambe cittadine rumene di circa 20 anni, sono risultate avere a carico diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio; alle stesse è stato comminato il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Treviso per 3 anni. Il proprietario del veicolo, S.R., 30 anni, non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile sul possesso della merce e per questi motivi è stato denunciato per ricettazione. I controlli da parte della polizia proseguiranno anche nelle prossime settimane.