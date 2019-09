Sfruttamento della prostituzione, espulso ex titolare di un centro massaggi

Nella giornata di ieri, 19 settembre, è stato notificato a un cittadino cinese di 52 anni, condannato per il reato di sfruttamento della prostituzione continuato in concorso, il provvedimento di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il cittadino straniero era il gestore di un centro massaggi ubicato nella provincia di Firenze nel quale le ragazze venivano costrette a prostituirsi. A seguito della contestuale notifica del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Treviso, lo stesso è stato accompagnato dagli agenti della Questura di Treviso al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria (Roma) in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato una cittadina albanese per aver violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale e un cittadino ivoriano per possesso di passaporto contraffatto. Gli stessi si sono presentati presso gli sportelli dell’ufficio per le incombenze relative al rilascio del permesso di soggiorno. I poliziotti, insospettiti dai due soggetti hanno subito effettuato una serie di accertamenti che hanno portato all’arresto dei due stranieri.