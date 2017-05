Rapina per avere un motorino, tunisino condannato ed espulso

TREVISO Ha minacciato con un coltello e malmenato un uomo per derubarlo del motorino, con cui è poi fuggito. E' solo l'ultimo episodio di cui si è reso protagonista un cittadino tunisino, con decine di diverse identità accertate, che è stato espulso dal territorio italiano con decreto del Prefetto e accompagnato al CIE di Caltanissetta. Il provvedimento nei confronti dello straniero è scattato dopo una condanna, emessa dal tribunale di Treviso, a quattro anni di reclusioni per rapina impropria, spaccio, violenza, ricettazione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Scattato il provvedimento di espulsione, con accompagnamento a Roma per salire a bordo di un volo diretto in Cina, anche per un cittadino cinese che era già stato espulso in passato. L'asiatico ha precedenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (prometteva ai connazionali di ottenere il permesso di soggiorno in cambio di denaro) e truffa.