Furti e sfruttamento della prostituzione, espulso kosovaro 26enne

Qualche giorno fa, G.D. cittadino kosovaro 26enne, è stato accompagnato alla frontiera dai poliziotti della Questura di Treviso e rimpatriato sotto scorta, dopo la notifica del decreto prefettizio di espulsione, in quanto persona socialmente pericolosa. Lo stesso è stato condannato per un furto con spaccata in una gioielleria, avvenuto a Casier nell’ottobre del 2011, e per favoreggiamento della prostituzione. Al cittadino straniero è stato notificato anche il decreto di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dal Questore di Treviso.