Poliziotto fuori servizio sventa il furto al Panorama, arrestata una 40enne

Verso le 12.30 della giornata di martedì la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di ausilio da parte di un poliziotto in borghese in servizio a Treviso che, in quel momento, si trovava dentro il supermercato Panorama di viale della Repubblica. Una coppia, infatti, mentre usciva dal supermercato, aveva fatto suonare l’allarme delle barriere antitaccheggio, dandosi subito alla fuga, cercando di salire su una Volkswagen con targa rumena parcheggiata appena fuori.

Il poliziotto, dopo aver avvisato i colleghi, si è lanciato subito all’inseguimento dei due complici che, poco dopo, si sono separati prendendo direzioni diverse. Nell’arco di pochi istanti sono sopraggiunte le volanti che sono riuscite a fermare la donna e l’auto utilizzata dalla stessa nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo averle controllato la borsa ed il veicolo, è stata rinvenuta numerosa merce rubata, tra cui alimentari, capi di moda, prodotti per l’igiene e piccoli elettrodomestici, per un valore totale di diverse migliaia di euro.

La donna, accompagnata in Questura dagli operatori delle volanti, è stata così identificata per B.R., rumena di circa 40 anni, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui alcuni episodi di furti e ricettazione. A seguito di ulteriori accertamenti si è risalito alla proprietà dei beni sequestrati, che i due compagni avevano sottratto presumibilmente nelle ore precedenti in diversi supermercati della Marca, tra cui il Panorama ed il Mega di Treviso. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare il complice della donna.