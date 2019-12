Inseguiti dalla polizia, causano un incidente: ladri bloccati

Nella giornata di ieri, sabato, intorno alle ore 18.30, una volante, all’altezza di Porta Calvi, ha notato una Mercedes sospetta con tre uomini a bordo. Decisi a fermarla per un controllo, i poliziotti hanno ordinato l’alt all’autista, senza, tuttavia, ottenere alcuna collaborazione. È iniziato, conseguentemente, un lungo inseguimento, dove l’autista della Mercedes, mettendo altamente a rischio tutti gli utenti della strada in un orario particolarmente trafficato, ha percorso a elevata velocità via Appiani e viale Montegrappa, dove, dopo aver superato un incrocio nonostante il semaforo rosso ed aver imboccato la rotonda nei pressi di via Cattaneo contromano, è andato a scontrarsi con una Toyota chr, senza che, per fortuna, gli occupanti subissero lesioni serie.

Solo l’abilità dell’autista della volante, che è riuscito con una coraggiosa manovra a bloccare il veicolo in fuga, costringendolo a girare in via Bernardi, ha permesso di evitare conseguenze peggiori. I poliziotti, con l’ausilio delle altre volanti, hanno così immediatamente bloccato ed accompagnato in Questura i tre uomini a bordo, tutti di originr kosovara, per sottoporli ad ulteriori controlli. È stato così accertato che al conducente, identificato per H.G., kosovaro di 22 anni, residente a Treviso, con alle spalle alcuni precedenti per furto e lesioni personali, era stata sospesa la patente dalle volanti di Treviso il 16 settembre scorso per guida in stato di ebbrezza.

All’interno del veicolo, intestato ed assicurato a nome di una donna residente nel veneziano, sono stati rinvenuti un piede di porco, una torcia, alcuni cacciaviti ed un coltello a serramanico. Alla luce del comportamento pericoloso tenuto dal giovane e dei suoi precedenti di polizia, i poliziotti lo hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere; inoltre, allo stesso son stati contestati 8 verbali per le numerose violazioni delle norme del codice della strada, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro e 30 punti della patente.

La Mercedes, inoltre, è stata sottoposta a fermo amministrativo e sequestrata per gli ulteriori rilievi. Anche gli altri due occupanti, residenti nella provincia di Treviso, identificati per P.M. e S.S., rispettivamente di 26 e 20 anni, entrambi di origine kosovara, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale. La Divisione Anticrimine della Questura di Treviso sta valutando, nei confronti di tutti e tre i giovani coinvolti, l’adozione di idonee misure di prevenzione.