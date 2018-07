Ladro bloccato in casa, "arrestato" da un vigile del fuoco

TREVISO Singolare episodio nella notte tra lunedì e martedì a Treviso, presso un'abitazione in zona Stiore. Un vigile del fuoco trevigiano di 54 anni, durante un intervento per aprire la porta di casa di un negoziante ( rincasando aveva trovato l'ingresso bloccato e aveva così chiesto aiuto al 115 ), ha bloccato un ladro che si trovava all'interno, consentendo così agli agenti di polizia di arrestarlo. A finire in manette un cittadino macedone di 57 anni, irregolare sul territorio italiano: lo straniero, in trappola, ha tentato la fuga uscendo da una finestra sul retro.

