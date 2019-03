Blitz antidroga dei vigili: marijuana ai giardinetti, cocaina in un centro scommesse

La Polizia Locale ha effettuato quest’oggi, venerdì, operazioni volte al contrasto del degrado e dello spaccio di stupefacenti. Alle 14.30, gli agenti coordinati dal comandante Andrea Gallo, in presenza del sindaco Mario Conte, si sono recati ai Giardinetti di Sant’Andrea dove hanno controllato almeno 15 persone (più altre 8 in via Roma): durante il blitz sono state effettuate perquisizioni, così come previsto dall’art. 103 D.p.r. 309/90 con esito negativo, anche se un frequentatore del luogo è stato colto in stato di ubriachezza manifesta. Per il soggetto è scattato il Daspo urbano così come previsto dall’art. 37 del regolamento di Polizia Urbana. Un altro soggetto è stato portato al Comando per la fotosegnalazione.

Durante le operazioni, l’unita cinofila Hitch ha ritrovato fra i cespugli due involucri per un totale di due etti di marijuana. Lo stesso Hitch ha poi permesso di rinvenire in un centro scommesse di via Terraglio (dove sono state identificate altre otto persone) una bustina di sostanza stupefacente, si presume cocaina, nascosta nella struttura di sostegno di un touch-screen. Per l’operazione sono stati impiegati circa 12 unità fra operatori, agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria e unità cinofile. «Abbiamo intensificato i controlli sulle zone “calde”, anche su indicazione del sindaco Conte», le parole del comandante della Polizia Locale Andrea Gallo.

«Questo tipo di operazioni saranno sempre più frequenti anche perché crediamo che siano fondamentali sia la repressione sia la prevenzione dei reati legati allo spaccio. E’ altrettanto importante aumentare la percezione di sicurezza». «Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro puntuale e la grande professionalità, anche grazie all’ausilio delle nostre Unità Cinofile. La situazione dei Giardinetti di Sant’Andrea è ben nota ed è nostra intenzione risolverla: in questi giorni le Forze dell’Ordine stanno effettuando controlli a tappeto che daranno sicuramente grandi risultati».