In un anno più di 130mila multe, 24mila per soste irregolari

In vista del tradizionale appuntamento con il patrono del corpo, San Sebastiano (lunedì le celebrazioni ufficiali), la polizia locale, come da tradizione, stila un bilancio della sua attività nel corso del 2018. Lo scorso anno sono state ben 13.500 le richieste d'intervento giunte alla centrale operativa (38 al giorno) di via Castello d'Amore, 639 gli incidenti rilevati e ben 130.097 le sanzioni inflitte per infrazioni al codice della strada con la decurtazione di oltre 17mila punti. In netto calo, curiosamente, sono le multe per divieto di sosta: erano 36mila nel 2017, lo scorso anno sono scese a quota 24mila. Importante, nel settore della polizia giudiziaria, l'apporto delle due unità cinofile che hanno portato a inviare ben 323 notizie di reato all'autorità giudiziaria. Il nuovo anno porterà alla polizia locale di Treviso un nuovo comandante, Andrea Gallo (prenderà servizio a febbraio), quasi certamente novità tecnologiche importanti (oltre ai taser si è discusso sull'uso dei droni) oltre all'introduzione di nuovi agenti (certamente cinque) a rimpolpare un organico che oggi conta 90 lavoratori, di cui 80 in divisa. «L'obiettivo è tenere il più possibile le divise per strada, tra la gente, riducendo al minimo quelle negli uffici»: ha spiegato a chiare lettere il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi.