Folle inseguimento con la polizia: al volante un 20enne ubriaco e senza patente

Domenica all'alba, poco dopo le 5.20, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti della polizia hanno notato una berlina Mercedes che transitava a velocità sostenuta lungo Viale della Repubblica. I poliziotti, invertito il senso di marcia e azionati lampeggianti e sirene, si sono messi all’inseguimento della vettura per effettuare un controllo, ma il conducente, alla vista della "gazzella" della polizia, ha accelerato cercando di seminare l'auto di servizio, fino a tentare di speronarla quando, con una manovra di emergenza, i poliziotti hanno provato a rallentarlo mettendosi davanti.

Dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti, approfittando di un momento di esitazione del conducente, sono riusciti a far terminare la fuga con l’ausilio di un’altra volante bloccando il veicolo sia anteriormente che posteriormente. Il conducente ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto pochi metri dopo; alla guida T.L., moldavo di 20 anni, in evidente stato di alterazione alcolica , si è rifiutato di sottoporsi al alcoltest. Lo straniero, che da ulteriori accertamenti è risultato essere senza patente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, guida senza patente e diverse altre contravvenzioni stradali.

Poco dopo è stato contattato il proprietario del veicolo, Z. E., moldavo di 35 anni, che si è recato sul posto anche lui in evidente stato di alterazione alcolica. Pertanto, per gli stessi motivi, anche al Z.E. sono state elevate diverse sanzioni amministrative per un totale di oltre 3mila euro, tra cui l’incauto affidamento del veicolo. La Mercedes è stata sottoposta a fermo amministrativo.