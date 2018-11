Sorpreso a rubare al Panorama, malmena una guardia giurata e i poliziotti

Un cittadino afghano di 26 anni, S.H., è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì dalla polizia di Treviso per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. L'episodio di cui si è reso protagonista lo straniero è avvenuto poco dopo le 17.30 all'interno dell'ipermercato Panorama. A lanciare l'allarme al 113 è stata una dipendente; la donna ha riferito che una guardia giurata stava aggredendo una delle guardie giurate.

La dipendente aveva visto entrare un soggetto sospetto che, dopo essersi diretto verso il reparto delle bevande, nascondeva la merce in uno zaino; la dipendente del supermercato ha subito allertato la guardia giurata, che ha fermato il giovane all’uscita dell’esercizio commerciale, chiedendogli di estrarre dallo zaino quanto aveva rubato. Quest’ultimo, che non aveva pagato la merce, è andato in escandescenze, cominciando a colpire e a minacciare di morte la guardia giurata, tentando anche di sottrargli l’arma, per poi scappare.

Dopo pochi istanti, l’uomo, S.H., è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti, che lo hanno sottoposto ad un controllo. Lo straniero, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha reagiro violentemente, colpendo con calci e pugni gli operatori; con molta difficoltà gli uomini della volante sono riusciti a far salire il giovane nel mezzo per portarlo in Questura. All’interno della Volante, il giovane afghano ha continuato ad agitarsi violentemente fino a sfondare il vetro del veicolo e il montante della portiera.