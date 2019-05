Alla guida con la patente acquistata on line, denunciato un 30enne

Nella serata di lunedì, in viale Brigata Marche a Treviso, durante il servizio di controllo del territorio, la volante ha proceduto al controllo di un’autovettura fiat marea station wagon, con a bordo 5 cittadini pakistani, di cui tre con diversi precedenti alle spalle. Dagli accertamenti effettuati, la patente di guida del conducente, U.A., di 30 anni, rilasciata dalle autorità greche il 23 marzo, è risultata oggetto di ricerca da parte delle autorità tedesche in quanto risultava rubata e, sentito l’intestatario a spontanee dichiarazioni, lo stesso ha asserito di averla acquistata circa un anno fa su internet, pagando la cifra di 850 euro.

Dal controllo del veicolo sono stati rinvenuti, occultati sotto il sedile di guida, un involucro di cellophane trasparente contenente circa 14 grammi di sostanza stupefacente. Con l’ausilio di una seconda volante della polizia, gli stessi sono stati accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti. I controlli sono poi proseguiti presso l’abitazione degli stessi, nel Comune di San Biagio di Callalta dove sono stati identificati altri nove cittadini pakistani, tutti domiciliati presso quell’abitazione e regolari sul territorio nazionale. Uno di essi è risultato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare da espiare presso quell’abitazione.

Per questi motivi il conducente dell’autovettura, U.A., è stato indagato in stato di libertà per possesso di documento falso e per detenzione di sostanza stupefacente e sanzionato amministrativamente per guida senza patente; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. S.A., uno dei soggetti pakistani fermati a bordo del veicolo, è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e, pertanto, la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.