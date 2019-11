Dosi di marijuana nascoste nel manico dell'ombrello, pusher scoperti

Operazione antidroga nel primissimo pomeriggio di mercoledì delle volanti della polizia in centro storico, in particolare nella zona di via Fiumicelli a Treviso. Poco dopo le 13 gli agenti hanno fermato, identificato e controllato cinque ragazzi stranieri che da tempo bazzicavano nella zona, con un atteggiamento che gli agenti hanno subito giudicato come sospetto: vedendo le volanti, i giovani hanno provato a salire in sella alle loro biciclette per cercare di dileguarsi, ma son stati prontamente fermati.

Durante il controllo, i poliziotti si son resi conto che il manico dell’ombrello portato nel portapacchi da uno di loro era chiaramente stato manomesso e, dopo aver sfilato il manico, hanno notato che al suo interno era stata ricavata una cavità. All'interno erano state occultate cinque dosi di marijuana, già confezionate in bustine termosaldate e pronte per essere cedute. Il gruppetto di ragazzi, privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Uno di loro, J.M., 25enne nigeriano, dal cui controllo non era peraltro risultato nulla di penalmente rilevante, è andato inaspettatamente in escandescenze, aggredendo i poliziotti durante le procedure di identificazione. La veemente reazione del nigeriano è stata subito bloccata solo grazie alla prontezza di riflessi dei poliziotti. Per questi motivi il 25enne è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre un altro membro del gruppetto K.A., guineano di 25 anni, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.