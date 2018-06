Cade dalla bici, donne fingono di aiutarla e la derubano

TREVISO Era in sella alla sua bicicletta questa notte alle 1.45, lungo viale Europa, quando, per una distrazione, è caduta, procurandosi una ferita alla mano. Sul marciapiede di fronte vi erano due donne, vicino ad uno scooter. La ragazza, una trevigiana di 17 anni, mentre stava chiamando suo padre per avvisarlo dell’accaduto, è stata avvicinata da una delle due donne che, con la scusa di prestarle soccorso, è scappata con la sua bicicletta. Dopo qualche metro però la ladra è stata costretta a fermarsi perché si è rotta la catena. A questo punto è intervenuta l’altra donna che ha cercato di scappare con la borsetta della ragazza.

Entrambe sono state bloccate dai poliziotti, intervenuti tempestivamente ed allertati dal padre della giovane, arrivato in quel momento. Una delle due malviventi si è mostrata collaborativa al controllo di Polizia mentre l’altra ha iniziato a mostrare un atteggiamento nervoso, autolesionandosi con la linguetta in alluminio della lattina di birra fino a provocarsi delle ferite. Le due donne, italiane di circa 35 anni, sono state portate in Questura e da una perquisizione personale, una delle due, E.Z., è risultata in possesso di diversi arnesi, tra cui martelli, cacciaviti, chiavi inglesi, forbici ecc., ed il suo scooter, privo di assicurazione e quindi contravvenzionata, aveva la targa illegibile, parzialmente coperta da un nastro adesivo blu. Le due donne sono state denunciate per furto in concorso ed E.Z. denunciata per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.