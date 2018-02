Appropriazione indebita, arrestato trevigiano di 40 anni

PREGANZIOL A suo carico pendeva un ordine di cattura a livello europeo per un'appropriazione indebita, reato commesso nel 2011 in territorio polacco. Un normale controllo dei documenti da parte dei carabinieri di Mogliano, mentre si trovava all'interno del bar "Oste goloso" di via Roma a Preganziol, gli ha aperto le porta del carcere di Santa Bona, in attesa dell'estradizione su cui dovrà pronunciarsi ora la Corte d'Appello di Venezia. A finire in cella M.B., un trevigiano di 40 anni, pregiudicato e residente a San Biagio di Callalta . L'uomo è stato sottoposto al controllo dei militari della stazione di Mogliano poco dopo le 23 di martedì sera mentre si trovava con altri avventori nel locale.