Partecipò ad una rapina in villa a Sacile, dominicano espulso

Un dominicano di 34 anni, J.K.J.P., è stato rimpatriato nella giornata di ieri, mercoledì, dagli agenti dell'ufficio immigrazione della Questura di Treviso. Lo straniero, rinchiuso nel carcere di Santa Bona, si è reso protagonista, nel settembre del 2015, di una brutale rapina in villa messa a segno a Sacile con un cugino e altri stranieri. In quel frangente la banda legò il proprietario e i famigliari, riuscendo ad appropriarsi di un bottino ingentissimo. Il 34enne, fuggito in Spagna, era stato estradato e rinchiuso in cella: dopo la condanna è scattata la misura alternativa alla detenzione, ovvero l'espulsione dal nostro Paese.