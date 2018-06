Aggredisce l'ex fidanzata, denunciato 19enne trevigiano

PORDENONE Un ragazzo di 19 anni, residente in provincia di Treviso, è stato denunciato per violenza privata e molestie dalla Polizia Ferroviaria di Pordenone. Gli operatori della Polfer, in servizio alla stazione di Pordenone, sono stati allertati da una ragazza di 16 anni che, pochi istanti prima, nel parcheggio Candiani, solo grazie all'intervento di un utente della struttura, era riuscita a divincolarsi dal suo aggressore. Attraverso la descrizione di quest'ultimo fornita dalla giovane, in brevissimo tempo il giovane è stato individuato sul marciapiede del binario, intento ad aspettare il treno con il quale raggiungere la località di residenza. Da quanto si è appreso, il ragazzo non riusciva ad accettare l'interruzione della relazione sentimentale e per questo era arrivato in città e se l'era presa con l'ex fidanzata cui aveva dato appuntamento, per un presunto chiarimento, nel parcheggio adiacente.