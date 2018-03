Da domani riaprono le Poste centrali di Treviso

TREVISO Poste Italiane comunica che domani, venerdì 23 marzo, l’ufficio postale di Treviso Centro riaprirà nella sede di via Bressa per consentire il proseguimento dei lavori di bonifica presso l’ufficio del centro cittadino a seguito della fuoriuscita di gasolio avvenuta qualche settimana fa. La sede provvisoria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05; il sabato dalle 8.20 alle 12.35. All’esterno dell’ufficio è disponibile lo sportello automatico Postamat, per prelevare denaro contante, pagare bollette ed altre operazioni. Per i servizi di Poste Italiane ci si potrà rivolgere anche all’ufficio postale di Via Borgo Cavour che continuerà ad essere aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05; sabato dalle 8.20 alle 12.35. Riprenderà invece il consueto orario di apertura l’ufficio postale di Via Teatro Dolfin: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35; sabato fino alle 12.35. E’ disponibile anche l’ufficio postale di Via Marchesan, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato mattina fino alle 12.35.