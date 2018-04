Esalazioni di gasolio, Poste centrali di Treviso ancora chiuse al pubblico

TREVISO Non c'è pace per dipendenti e utenti degli sportelli della sede centrale trevigiana di Poste Italiane, in piazza della Vittoria a Treviso. Gli uffici, dopo un tentativo di riapertura (il 19 marzo), restano chiusi al pubblico a causa del fortissimo odore di gasolio. A causare il disagio è un incidente avvenuto lo scorso 15 febbraio quando, durante le operazioni di rifornimento di una caldaia da un'autobotte, si verificò un importante sversamento di gasolio, parte del quale finì anche nel vicino fiume Sile. Nei giorni successivi, a causa di malori e svenimenti, la prima decisione di chiudere i battenti. In seguito ad una prima operazione di bonifica la sede di Poste avrebbe dovuto riaprire ma la situazione è rimasta critica, con miasmi di gasolio ben percepiti negli uffici, ed è stata dunque inevitabile la decisione di rendere "a tempo indeterminato".