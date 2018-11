Era stato accusato da "Striscia la Notizia": pranoterapeuta assolto

Non c'è stata violenza sessuale. Per la seconda volta nel giro di pochi mesi il Tribunale di Treviso ha assolto Fabrizio Cappelletto, il sedicente pranoterapeuta di Montebelluna con "studio" prima a Carbonera e poi a Paese, dalla pesante accusa di aver molestato sessualmente due donne, una paziente e una ex collaboratrice. Cappelletto, che in passato aveva patteggiato tre anni di reclusione per reati ambientali, era diventato famoso nel 2008 dopo un servizio del tg satirico Striscia la Notizia, che aveva smascherato i suoi presunti imbrogli da guaritore mettendogli davanti una donna che fingeva di avere un cancro. In realtà sanissima l'attrice si era sentita dire a microfoni aperti che il 60enne, originario di Dolo ma residente a Montebelluna, avrebbe potuto guarirla sconfiggendo le "energie oscure".

Alla sbarra per violenza sessuale ci era finito dopo la denuncia di una ex paziente, che lo accusava di averla più volte palpeggiata al seno durante delle cosiddette terapie, e di una ex collaboratrice, che aveva sporto querela lamentando molestie continue. Fatti del 2013, accaduti nello studio di cappelletto a Paese. Qualche mese fa il 60enne aveva incassato una prima assoluzione dalla violenza sessuale, venendo però condannato a tre mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione. Ieri la seconda e definitiva sentenza che lo rimanda libero perché per i giudici il fatto, come sostenuto dal difensore (l'avvocato Francesco Murgia del Foro di Treviso) non sussiste. Il pubblico ministero aveva invece chiesto una condanna a 4 anni.