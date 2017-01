Il Prefetto di Treviso in visita presso il reparto di pediatria del Ca' Foncello

TREVISO Il Prefetto di Treviso, dr.ssa Laura Lega, ha visitato oggi l’Area Pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello. Accompagnata dal Direttore generale Francesco Benazzi, si è intrattenuta con il personale e ha avuto modo di salutare alcuni piccoli pazienti con i loro familiari. La dottoressa Laura Lega, prefetto di Treviso, è giunta oggi in tarda mattinata a Villa Carisi dove è stata ricevuta dal Direttore Generale Francesco Benazzi. Insieme, accompagnati dal Direttore sanitario Marco Cadamuro Morgante, hanno raggiunto la Pediatria del Ca’ Foncello per incontrarsi con il primario dr. Paolo Grotto. Il Prefetto ha visitato l’Oasi – dove ha lasciato alcuni doni per i giovani ricoverati – l’area delle urgenze e il reparto di degenza, con particolare attenzione per il settore oncoematologico. Nel percorso ha avuto modo di intrattenersi con il personale del reparto e salutare alcuni bambini con i loro genitori. Poi, accompagnata dal primario dr.ssa Paola Midrio ha visitato anche la Chirurgia Pediatrica e l’ambulatorio Fibrosi Cistica, diretto dal dr. Mirco Ros.