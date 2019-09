Aggressione durante il gay pride, assolti tre esponenti dell'estrema destra

Tutti assolti i tre militanti dell'estrema destra trevigiana finiti a processo con l'accusa di minaccia in relazione al presunto pestaggio, avvenuto nel giugno del 2016, di Simone Carnielli, l’organizzatore del Treviso Pride, che aveva denunciato di essere stato accerchiato, rincorso e poi picchiato al termine della manifestazione in piazzale Burchiellati.

Si tratta di Riccardo Ongaro, 27 anni difeso dall’avvocato Andrea Zambon e già noto per un’inchiesta della Squadra Mobile legata al mefedrone, Alberto Gatto, 36 anni difeso dall’avvocato Marco Furlan, e Rahil Sozza, 27 anni difeso dall’avvocato Elisa Davanzo. A trascinarli davanti al giudice erano state le riprese delle telecamere di piazzale Burchiellati, acquisite dalla polizia, che immortalano un gruppo di una quindicina di giovani che arrivano dal centro e a piedi vanno verso porta San Tomaso. Ad un certo punto si fermano, accerchiano uno degli organizzatori del Treviso Pride, lo spingono e poi lo rincorrono. A confermare quella dinamica ci sarebbero state anche le testimonianze di chi ha assistito all'aggressione. In origine i tre erano sati accusati di lesioni e minacce ma per il primo capo di imputazione il Tribunale, non essendo presenti aggravanti e trattandosi di lesioni lievi, aveva rispedito il fascicolo per competenza al giudice di pace, trattenendo solo la parte relativa alle minacce.