Accusato di picchiare gli alunni: «Non ho fatto nulla di male, non sono un insegnante violento»

«Non ho fatto nulla di male, non sono un insegnante violento». Si è difeso così Ferdinando Cadicamo, il 59enne maestro elementare calabrese che nel 2013, a neppure un mese dal suo primo incarico di ruolo dopo una carriera da precario, aveva perso il posto di insegnante per le violenze ai danni di bambini delle scuole Primo Maggio e Carducci di Treviso. L'uomo ha deposto stamattina, lunedì 28 ottobre, nel corso del processo in cui deve rispondere di maltrattamenti, durante l'udienza che avrebbe dovuto essere quella conclusiva ma dopo la sua testimonianza il giudice ha deciso un rinvio al 3 febbraio.

A incastrare Cadicamo, dopo le segnalazioni delle famiglie dei bambini, erano stati i filmati delle telecamere piazzate in classe dagli uomini della squadra mobile di Treviso. Nelle immagini calci e schiaffi agli alunni, alcuni trascinati fuori dall'aula per un orecchio, mentre ad altri torceva le braccia e i polsi. «Non è vero -ha detto Cadicamo- che io abbia sbattuto un ragazzino contro un termosifone, né che abbia preso per i capelli una delle mie alunne».