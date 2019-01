Stalking a Mirko Lorenzon, una testimone: «Non ricordo di aver inviato questi messaggi»

«Sì, il numero è il mio ma non ricordo di aver inviato questi messaggi». Lo ha detto oggi, giovedì, in udienza una dei testi chiamati a deporre nel processo che vede alla sbarra la 46enne Sabrina Buran, accusato di stalking nei confronti dell'ex assessore provinciale Mirco Lorenzon, che la donna a sua volta ha denunciato e mandato a processo con l'accusa di maltrattamenti e lesioni.

«Lei - ha raccontato la teste riferendosi all'imputata - assillava tutti i conoscenti e gli amici di Lorenzon». Aggiungendo la brutta storia capitata a lei: la Buran avrebbe infatti chiamato i suoi genitori dandole della "poco di buono" e della "sfascia famiglie" dopo averle intimato di persona: «Io lo so che hai avuto una storia con Mirco ma adesso lascialo stare, lui è tutto mio».

La difesa ha prodotto le foto di alcuni messaggi che la teste si sarebbe scambiata con Sabrina Buran dopo che questa le avrebbe inviato le foto del viso tumefatto, a suo dire a causa delle botte ricevute da Lorenzon. "Non dirmi che ha picchiato anche te" avrebbe scritto la donna alla Buran. Ma seduta sul banco dei testimoni, pur riconoscendo che l'utenza da cui era stati inviati gli sms era la sua, la teste ha detto di "non ricordare di aver scritto quelle cose". Si torna in aula il prossimo 18 febbraio.