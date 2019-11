Accusa il padre di averla stuprata, il caso in aula in tribunale

Lei lo accusa di averla violentata quando era solo una bambina, lui si difende e parla di un «incubo frutto avvelenato di rapporti molto tesi tra di noi a causa di una crisi adolescenziale. Io non ho mai toccato mia figlia». E' una storia terribile quella che mette una contro l'altro una ragazza di 16 anni e il 50enne padre affidatario, indagato con la tremenda accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia. Uno stupro odioso perché sarebbe stato perpetrato quando la vittima aveva solo 6 anni. Stamattina, mercoledì, davanti al gip Bruno Casciarri si è svolto l'incidente probatorio in cui la ragazza, la cui attendibilità sarà ora al vaglio dei consulenti nominati dal tribunale, ha ribadito le sue accuse.

La vicenda sarebbe accaduta a Treviso nel 2009 e a dieci anni di distanza la 16enne ha trovato il coraggio di confidarsi con una amica che l'ha convinta a sporgere denuncia contro il papà: «Dieci anni fa mio padre mi ha violentata». L'uomo respinge tutte le accuse. «Io voglio bene a mia figlia, non avrei mai potuto fare una cosa del genere. Ma negli ultimi tempi tra noi c'è molta conflittualità, per questa ragione mi ha denunciato»: ha ribadito, riportando agli inquirenti come negli ultimi mesi la 16enne si sarebbe scontrata con lui quotidianamente perché vorrebbe godere di una maggiore libertà mentre le starebbero strette le regole a cui invece deve sottostare. E questo avrebbe portato a numerosi litigi in casa e ad un atteggiamento conflittuale nei confronti del genitore. «E' arrabbiata con me perché non le concedo tutti gli spazi che vuole - si difende il 50enne - la violenza è inventata, è un modo per farmela pagare».