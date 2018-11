Corruzione e fatture false, capitano della Guardia di Finanza a processo

E' iniziato questa mattina a Treviso il processo che vede alla sbarra il capitano della Guardia di Finanza Stefano Grassi, 56 anni, rinviato a giudizio insieme alla sorella Matilde Grassi, 55 anni, e 10 imprenditori, di cui 5 della Provincia di Treviso per un presunto giro di favori illeciti fra lui e imprenditori a cui avrebbe fornito informazioni riservate, ricavate dall'anagrafe tributaria, in cambio di denaro e favori.

Alla sbarra, tra gli altri, anche il presidente degli industriali di Pordenone Michelangelo Agrusti, accusato di corruzione e falsa fatturazione in concorso con il manager pordenonese Giorgio Costacurta. Agresti, che si dice totalmente estraneo ai fatti, avrebbe chiesto a Grassi di interessarsi in merito ad un accertamento condotto dalla Guardia di Finanza di cui era stata oggetto una sua azienda. In cambio Grassi avrebbe ricevuto due treni di gomme destinati e un iphone, donato alla moglie da Agresti nel dicembre del 2014.