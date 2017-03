Droga nascosta sull'albero, denunciati due profughi della "Serena"

TREVISO Avevano nascosto all'interno della cavità di un albero di via del cimitero a Treviso un piccolo quantitativo di hashish (9 grammi in tutto), droga pronta per essere smerciata ad eventuali "clienti". A finire nei guai tre cittadini nigeriani che sono stati denunciati per spaccio: si tratta di due richiedenti asilo di 21 e 19 anni ed un 31enne, con regolare permesso di soggiorno. A scoprire il nascondiglio della droga e i pusher sono stati i carabinieri di Treviso nel corso di un controllo svolto domenica sera poco dopo le 18.

Durante l'attività di monitoraggio svolto dai militari in centro storico è stato denunciato anche un dominicano di 31 anni che è stato pizzicato in piazza Giustinian Recanati con un quantitativo di 9 grammi di cocaina suddivisa in otto dosi, pronte per essere smerciate.