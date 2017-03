Contributo per l'accoglienza dei profughi, a Ca' Sugana assegnati 450mila euro

TREVISO Contributi per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dal Ministero dell’Interno nelle casse del Comune di Treviso arrivano 450mila euro. “Una delle richieste che avevamo avanzato in occasione del nostro viaggio a Roma, mio e dei colleghi sindaci di Vittorio e Casier Tonon e Giuriati era stato quello di attivare al più presto delle misure premiali - dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Siamo felici che il Governo abbia accolto la nostra proposta. Questi soldi – sottolinea il primo cittadino – verranno destinati tutti alla nostra comunità e in particolare per realizzare degli interventi che contribuiranno al miglioramento dell’illuminazione e della sicurezza di alcune aree della nostra città. Un giusto riconoscimento per il lavoro che il nostro Comune svolge e per i nostri cittadini. Di questo e di altri argomenti parleremo con il Ministro Marco Minniti che sarà a Treviso martedì 21 marzo all’Auditorium Appiani”.