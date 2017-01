Folle fuga in auto in centro storico: arrestato profugo senza patente

TREVISO Ha percorso, ad alta velocità, le strade del centro storico di Treviso al volante di una Volkswagen Polo, inseguito da una pattuglia dei carabinieri: da Riviera Santa Margherita a piazza Pola, abbandonando l'auto e tentando di dileguarsi a piedi. Ad essere arrestato sabato scorso per resistenza a pubblico ufficiale, dopo una rocambolesca fuga, un profugo nigeriano di 21 anni, ospite del centro di accoglienza di Lecco, che peraltro guidava senza mai aver avuto la patente la vettura di un connazionale di Reggio Emilia. Sono riusciti a sfuggire alla cattura da parte dei militari altri due giovani di colore, un uomo e una donna che si trovavano a bordo del mezzo. Il 21enne, bloccato, ha cercato di divincolarsi colpendo i carabinieri. Il giudice, essendo il migrante incensurato, non ha imposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare ma una semplice multa per guida senza patente.