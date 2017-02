Da Treviso il progetto pilota utilizzato dalla Regione in tutto il Veneto contro l'alzheimer

TREVISO In provincia di Treviso sono presenti 35 Centri Sollievo (20 nella ex Ulss 8, 11 nella ex Ulss 9 e 4 nella ex Ulss 7) dove sono impegnati oltre 250 volontari e accolti e seguiti circa 180 utenti. Un focus per il territorio di Treviso (ex Ulss 9) registra 11 centri nel territorio e segnala come dal Settembre 2015 a Settembre 2016 questi Centri di Sollievo abbiano accolto ben 97 persone affette da alzheimer e i volontari impegnati siano passati dai 44 del 2013 ai 136 del Dicembre 2016.

I centri sollievo nel territorio dell’ex Ulss 9, provincia di Treviso, sono collocati nei Comuni di Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Motta di Livenza, Paese, Oderzo, Ponte di Piave, Roncade, San Biagio di Callalta, Treviso, Villorba. Nella maggior parte dei centri, sono garantite due aperture settimanali con attività diversificate.

“Ci sembra significativo che la Regione Veneto, su spinta del volontariato trevigiano, abbia riconosciuto l’importanza e la valenza dei centri sollievo e del servizio reso agli utenti e famigliari – afferma Alberto Franceschini Presidente Volontarinsieme – CSV Treviso – La nostra è una provincia leader a livello regionale sul tema Alzheimer, dove il tema centrale è dare continuità a questi centri, fare in modo che il servizio che offrono, di grande sollievo per le famiglie e di risparmio economico anche per i servizi sociali di un Comune o di una Ulss, sia garantito nel futuro, supportato e valorizzato. Un altro obiettivo che abbiamo è estendere questo servizio, l’attività dei centri sollievo, anche ad altre demenze, non specificatamente Alzheimer. Ci sono altre patologie, molto invalidanti, che meriterebbero di essere inserite in questo progetto.”