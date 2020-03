Coronavirus, la protesta dei detenuti del carcere di Santa Bona

Tensione nella serata di oggi, lunedì, nel carcere di Santa Bona di Treviso. I detenuti della casa circondariale trevigiana hanno "rumorosamente" manifestato contro le nuove restrizioni imposte dal nuovo decreto legge per combattere l'estendersi del contagio del Coronavirus, sbattendo le sbarre delle proprie celle. Intervenuti sul posto la polizia e i carabinieri. La manifestazione non è in nessun modo degenerata come avvenuto invece in altre città italiane.