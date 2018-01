Le eccellenze del gusto trevigiane finiscono in tv: venerdì in onda su Sky Gambero Rosso

TREVISO Lo chef umbro Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione noto conduttore di Gambero Rosso Channel, nell’autunno scorso ha compiuto un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Marca Trevigiana, ospite del Consorzio Ristoranti del Radicchio, che per la rassegna “A tavola con i Fiori d’Inverno” ha scelto di gemellarsi con il tartufo bianco di Città di Castello, di cui Barchiesi è il più noto testimonial. Il tour trevigiano del gusto ora viene mandato in onda dal canale Sky Gambero Rosso 412; venerdì 19 gennaio dalle ore 21.30 sarà proposta la prima di quattro puntate dal titolo “Radicchio-Bibanesi - Giorgione in partenza per la terra del Prosecco. Da Treviso a Castelfranco Veneto un territorio ricco di prodotti da scoprire e da gustare”. Nei titoli di coda viene promossa la collaborazione con i Ristoranti del Radicchio, con l'Hotel Fior di Treviso e con il BHR.Treviso Hotel.