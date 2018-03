Dosi nascoste nel cesto della spazzatura: cittadino incastra il pusher

TREVISO Vede uno spacciatore nascondere dosi in un cestino della spazzatura, allerta la polizia e permette agli agenti di identificare e denunciare lo spacciatore. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10 di mercoledì in via Orioli a Treviso. Protagonista dell'episodio un cittadino trevigiano che dopo aver visto la scena, mentre era a passeggio nel centro storico, ha subito allertato il 113. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Questura ha inviato immediatamente sul posto una volante che ha proceduto ad effettuare un accurato controllo, aprendo e rimuovendo il sacco nero all’interno del cestino: trovati circa 5 grammi di marijuana suddivisa in tre dosi, pronte per essere cedute. Gli agenti, dopo aver individuato il J.O., 20enne di colore, lo hanno sottoposto ai controlli di rito, sequestrando una somma di circa 80 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Dopo averlo accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, J.O. è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

"La Questura -si legge in una nota- evidenzia l’importanza del contributo dei cittadini nel segnalare tempestivamente al 113, come avvenuto in questo caso, ogni situazione sospetta per consentire il pronto intervento".