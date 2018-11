Due tamponamenti sul put e il traffico di Treviso va in tilt

Due incidenti, senza fortunatamente feriti, hanno causato gravi disagi alla circolazione attorno al centro storico di Treviso. La circolazione, per alcune ore, dalla prima mattinata, è rimasta bloccata. La situazione, defluito il traffico, è poi tornata alla normalità.

«Questa mattina -ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Treviso, Mario Conte- si sono verificati due tamponamenti che hanno bloccato il traffico sul Put. In accordo con la Polizia Locale, stiamo già lavorando al fine di predisporre un piano emergenziale per migliorare la viabilità e limitare i disagi per gli automobilisti e i mezzi pubblici qualora si presentassero episodi analoghi».