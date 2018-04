E' Luciano Meneghetti, il nuovo Vicario della Questura di Treviso

BELLUNO Dopo quasi sei anni di permanenza a Belluno, il dr. Luciano Meneghetti, Vicario del Questore, lascia la Questura per ricoprire il medesimo incarico in quella di Treviso. L’esperienza maturata in quasi trent’anni di servizio ha determinato i vertici della Polizia di Stato ad individuare in lui l’uomo con le caratteristiche giuste per coprire il medesimo incarico in una realtà complessa come quella della provincia di Treviso.

Il nuovo vicario di Belluno sarà la dr.ssa Federica Ferrari, attualmente vice direttore del Centro Addestramento per le attività di Polizia Stradale, Ferroviaria, di Immigrazione e di Frontiera, Postale e delle Comunicazioni di Cesena. Al Dr. Meneghetti il saluto affettuoso del Questore Aprile, che in occasione della recente cerimonia del 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato lo ha ringraziato pubblicamente, sottolineandone le capacità, il valore professionale, morale e la preziosa collaborazione offertagli nei sei mesi trascorsi dal suo arrivo a Belluno. Alle parole del Questore Aprile si unisce tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno della Provincia di Belluno, che in questi anni ne ha potuto apprezzare le qualità umane e professionali.