Il radicchio rosso di Treviso IGP vola a Berlino

TREVISO Anche il Radicchio Rosso di Treviso IGP tra i protagonisti del salone leader mondiale del settore ortofrutticolo, che si tiene dal 7 al 9 febbraio all’ExpoCenter City and City Cube di Berlino. Una vetrina capace di attirare ogni anno oltre 70.000 visitatori con 3000 espositori da 84 paesi, questi i numeri di Fruit Logistica dove il Bel Paese non passerà sicuramente inosservato grazie alle 514 aziende che in questo ore sono in viaggio verso la capitale tedesca. Il fiore d'inverno sarà in primo piano tra gli stan di OPO Veneto, Organizzazione Produttori Ortofrutticoli e socio del Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso IGP e del Radicchio Variegato di Castelfranco IGP.



Una grande occasione per la pregiata cicoria color rubino che si presenta ai visitatori come prodotto fresco nelle pratiche confezioni marchiate dal riconoscimento europeo ad Indicazione Geografica Protetta. Il re degli ortaggi invernali verrà inoltre presentato anche nella sua più tradizionale delle varianti, tra i piatti serviti nel padiglione “Italy the beauty of quality” non mancherà infatti il risotto al radicchio. Quella di Berlino sarà un' occasione per far conoscere la pregiata varietà ai tanti buyer e clienti che riservano sempre più attenzione ai prodotti certificati e che rispettano i corretti procedimenti di produzione e filiera. Un prodotto, il radicchio, che sta confermando la capacità di stare sui mercati internazionali anche grazie alle aziende socie del Consorzio capaci di distribuire un prodotto fresco e di ottima qualità ben oltre le zone di produzione.