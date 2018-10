Abuso di droga, ragazza salvata dagli infermieri del Suem

Lunedì pomeriggio, intorno alle 16.30, gli operatori del Suem hanno salvato la vita a una 17enne, trovata priva di sensi per abuso di sostanze stupefacenti. La ragazza, che stava percorrendo via LungoSile Mattei, nella zona della stazione delle corriere, è stata soccorsa dapprima dai militari dell’Esercito e dagli agenti della polizia locale, poi dai medici che, constatata la gravità della situazione, hanno provveduto ad effettuare un trattamento d’urgenza. Oggi, martedì, il sindaco Mario Conte ha voluto fatto visita alla Centrale Operativa del Suem di Treviso, per ringraziare tutto lo staff per l’efficienza, la professionalità e la celerità dei soccorsi.

Tuttavia, le ultime vicende balzate agli onori della cronaca hanno evidenziato un consumo massiccio di droga da parte dei giovani, spesso e volentieri minorenni. Ecco perché il primo cittadino ha voluto fare un appello congiunto con il direttore generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. «Dispiace che succedano questi episodi», ha affermato Mario Conte. «Penso che i giovani non si rendano conto dei rischi dell’assunzione di tali sostanze». «Ieri è andata bene perché gli operatori del Suem hanno fatto un miracolo ma, se non ci fossero riusciti, oggi parleremmo di un’altra vittima della droga», ha proseguito. «L’appello che facciamo ai ragazzini è di non fare uso di sostanze stupefacenti e ai genitori di controllare le attività dei figli».

Oggi il sindaco ha avuto un colloquio telefonico con il prefetto Maria Rosa Laganà per intensificare l’azione antidroga nel centro storico e nei quartieri: «Ho già contattato la dottoressa Laganà perché voglio un’azione importante e interforze per contrastare l’utilizzo e lo spaccio di droghe che sta caratterizzando alcuni quadranti della nostra città. Dal canto nostro, posso assicurare che i controlli della Polizia Locale saranno capillari». «L’età dei consumatori di droga si sta abbassando sempre di più», è l’allarme lanciato dal direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi. «Purtroppo capita che questi ragazzi consumino droghe per cercare lo sballo nel weekend, cadendo poi nella dipendenza e nel giro di sfruttatori che passano loro sostanze tagliate capaci di creare situazioni come quella della minorenne salvata ieri». «Ringrazio il sindaco Mario Conte e l’Amministrazione comunale per aver sollevato un problema che c’è ed è molto grave», ha proseguito. «Lavoreremo in grande sinergia per arginare una situazione che sta cominciando ad essere preoccupante».