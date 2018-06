Grosso ramo cade su un'auto, automobilista illeso ma sotto choc

TREVISO Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, martedì, in via Stretta a Sant'Antonino. Un grosso ramo è finito su un'auto, mandando in frantumi il parabrezza. L'automobilista che era alla guida, molto spaventato, è rimasto fortunatamente illeso Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Treviso e la polizia locale. Nonostante le piogge e il forte vento non si registrano nella Marca altri danni.